Кемеровчане пожаловались на мешавший спасаться от огня персонал «Зимней вишни»

Жители Кемерово рассказывают о препятствиях, которые чинили сотрудники сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» тем, кто пытался спастись от пожара или спасти других.

«Я видела, как парни выносили маленьких детей. Они пытались зайти в кинотеатр, но сотрудники "Зимней вишни" сказали, что детей там нет. Ребята на последнем дыхании были, зажимали нос (чтобы не отравиться угарным газом). Но оказалось, что дети были. То есть их обманули. Они могли бы вытащить детей!» — цитирует телеграм-канал RT девушку одного из посетителей, которые спасали малышей.

Мать девочки, которая в момент пожара находилась с подругой в зале игровых автоматов на четвертом этаже, со слов дочери рассказала, что охранники ТЦ мешали детям спасаться от огня.

«Я спрашивала: "Кто вас не пропускает? " Они отвечают: "Охранники, дядьки в форме". Говорили: "Идете по другой лестнице, в другую сторону". Девочки побежали по другой лестнице, их и там встретили охранники, закрыли проход: "Идите по другой лестнице". Они к другой лестнице, тоже не пропускают. Детей давили, там такая паника была», — приводит рассказ женщины РИА Новости.

По последним данным, жертвами трагедии стали 56 человек. После 11:00 мск в здании, у которого обрушилось 1,5 тыс. кв. метров крыши и перекрытия между третьим и четвертым этажами, возникло повторное возгорание, хотя до этого представители МЧС утверждали, что проверили все помещения ТЦ.