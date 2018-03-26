Многомиллионные долги Мавроди могут перейти по наследству

После смерти 62-летнего основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди встал вопрос о судьбе числящихся за ним долгов.

В базе данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) фигурируют 2194 записи на предпринимателя, и хотя большинство возвращены взыскателям в связи с отсутствием имущества у должника, на «счету» Мавроди на момент смерти оставались сотни миллионов рублей задолженности, передает РИА Новости.

Приставы получат официальное свидетельство о смерти должника и обратятся в суд, который «может принять решение об открытии наследственного дела, чтобы установить правопреемника должника, либо прекратить исполнительные производства, если правопреемник не установлен», пояснил собеседник агентства в ФССП.

Таким образом, долги Мавроди могут перейти к его родственникам — если таковые найдутся и вступят в наследство. «Смерть бывшего основателя финансовой пирамиды "МММ" не означает автоматического прекращения исполнительного производства о взыскании его долгов», — цитирует ТАСС своего источника в правоохранительных органах.

Напомним, Сергей Мавроди скончался в московской больнице №67 после сердечного приступа, который случился с ним то ли в квартире на Комсомольском проспекте (по одним данным), то ли на автобусной остановке на улице Поликарпова, откуда его увезли на скорой, вызванной прохожими (по другой версии).

Представитель предпринимателя напомнил, что «у него были хронические заболевания». Известно, что решено провести вскрытие тела Мавроди в судебном морге для уточнения причин смерти.