Швеция поддержала Британию высылкой одного дипломата РФ

Шведская правительственная канцелярия заявила о намерении выслать одного российского дипломата «в поддержку Великобритании и в рамках ответа от государств — членов ЕС», передает «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра страны Стефана Левена.

По его словам, выслать россиянина должны уже сегодня. «Убийство в Солсбери — это больше чем двусторонний вопрос между Великобританией и Россией. Это еще один вызов международным правилам с российской стороны, поэтому мы должны действовать», — объяснил глава шведского правительства скоропалительность исполнения решения.

Кроме того, Левен выразил надежду на то, что Россия будет «полностью сотрудничать» с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) и «ответит на вопросы, заданные британской стороной».

Ранее стало известно о решении ряда стран ЕС и Соединенных Штатов Америки выслать 106 российских дипломатов. Кроме того, госдеп США решил закрыть генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Таким образом Запад вслед за Великобританией отреагировал на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, из-за которого Лондон обвинил Россию в применении химического оружия на британской территории.

МИД РФ уже анонсировал зеркальный ответ на все антироссийские меры, принятые США и Европой.