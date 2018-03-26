Пучков отверг версию теракта в кемеровском ТЦ

Министр по чрезвычайным ситуациям РФ Владимир Пучков заверил, что пожар в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» не был результатом террористического акта. «Версия теракта не рассматривается», — заявил глава МЧС в эфире телеканала «Россия 24».

Таким образом он отреагировал на появившиеся в соцсетях предположения о том, что в Кемерово произошла серия намеренных поджогов (якобы до «Зимней вишни» горел большой магазин продуктовой сети «Магнит»), которая может быть делом рук террористов.

Кроме того, Пучков опроверг слухи о том, что жертв пожара на самом деле не 64, как говорится в официальных сообщениях, а «сотни». «Эта тема очень тонкая, она деликатная, она касается жизни и здоровья людей. Сегодня родные и близкие, все мы работаем в общем непростой и сложной ситуации, потому что это беда, беда должна объединить всех нас», — обратился к общественности министр.

В Госдуме сообщили, что по возвращении Пучкова из Кемерово нижняя палата российского парламента проведет с ним правительственный час, на котором заслушает разъяснения министра по причинам и обстоятельствам случившегося.

«Будут проведены переговоры и будет проведен внеплановый правительственный час по заслушиванию МЧС не только по ситуации в Кемерове, а вообще по ситуации с местами общего пользования», — цитирует РИА Новости депутата от КПРФ Николая Коломейцева.