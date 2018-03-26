26 марта 2018, 14:00
Генпрокуратура поручила проверить все ТЦ России
Генрокуратура после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово поручила провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах страны. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Проверки коснутся тех комплексов, где есть развлекательные зоны.
«Прокурорам поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах. В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение», - заявили в ведомстве.
Данное поручение уже направлено в прокуратуры во всех регионах страны. В проверках будут участвовать специалисты МЧС.
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