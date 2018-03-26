Отсутствие Тулеева на месте трагедии в Кемерово объяснили просьбой МЧС

В администрации губернатора Кемеровской области Амана Тулеева объяснили причину, по которой глава региона не посетил место трагедии — сгоревший торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня» в Кемерово. Накануне в соцсетях и СМИ появлялись противоречивые данные о том, где находится чиновник: представители его администрации сами путались в сведениях, говоря то одно, то другое.

Оказывается, министр РФ по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Пучков, вылетевший в Кемерово по поручению президента России Владимира Путина, попросил Тулеева не приезжать на место происшествия. «Кортеж губернатора мог помешать проезду экстренных служб», — цитирует объяснения областной администрации радиостанция «Говорит Москва».

«На брифинге Пучков сказал, что это была его просьба, потому что там и так был затруднен подъезд к месту ЧП. Поэтому был очень малый круг официальных лиц, чтобы не мешать работе», — подтвердила руководитель отдела по связям с общественностью кемеровской администрации Лариса Деменева.

Однако Тулеев принял участие в брифинге, который проводил глава МЧС. Губернатор заверил, что Кемерово располагает достаточными средствами для самостоятельной ликвидации последствий ЧП. «На каждом метре работает по специалисту, если их будет больше, то они будут только мешать друг другу», — сказал Тулеев. Он заверил, что с самого начала возглавлял оперативный штаб, но «дистанционно».

При этом чиновник отказался отвечать на вопрос одной из кемеровских журналисток о том, почему он не встретился с родственниками погибших при пожаре. Первый ответ главы региона был уклончивым, пишет издание News, а когда корреспондентка переспросила, Тулеев «раздраженно заявил», что «уже все сказал» и «повторяться не будет», после чего призвал журналистов успокоиться.

Он также подтвердил, что одной из жертв пожара в «Зимней вишне» стала его 11-летняя родственница — Анна Тулеева. Степень своего родства с девочкой губернатор не уточнил.

Телеграм-канал Mash обратил внимание на долгое отсутствие заместителя губернатора Кемеровской области по вопросам здравоохранения Валерия Цоя. По данным канала, чиновник «не стал прерывать свой отдых» и «оставался до последнего за городом», а «активность в движениях» проявил лишь после того, как стало ясно, что «счет погибших идет на многие десятки», и приехал к месту трагедии лишь в полшестого утра.