Тулеев потребовал от хозяев «Зимней вишни» денег для семей жертв пожара

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев считает справедливым, если собственники сгоревшего торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в Кемерово присоединятся к региональным мерам материальной поддержки пострадавших и семей погибших.

«Считаю справедливым, если собственники торгового центра выделят каждой семье, где есть погибшие, также по 1 миллиону рублей, дополнительно к выплатам от администрации Кемеровской области», — цитирует Тулеева пресс-служба региональной администрации.

Кроме того, чиновник обратился к работодателям погибших и пострадавших с просьбой о «посильной помощи».

Ранее Тулеев пообещал выделить семьям погибших по 1 млн рублей — за каждую жертву пожара. Кроме того, губернатор заявил о «предметном рассмотрении» мер материальной поддержки семей, потерявших родственников.

«Наша задача — помочь, поддержать, чтобы люди чувствовали, что это наше общее горе, что мы вместе с ними», — сказал глава региона, добавив, что все госпитализированные пострадавшие обеспечены необходимой медпомощью и лекарственными препаратами, а размер матпомощи им будет определяться «адресно».