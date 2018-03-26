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26 марта 2018, 12:32
Аман Тулеев Кемерово пожар

Тулеев потребовал от хозяев «Зимней вишни» денег для семей жертв пожара

Глава Кемеровской области Аман Тулеев
Глава Кемеровской области Аман Тулеев
novokuznetsk.su

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев считает справедливым, если собственники сгоревшего торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в Кемерово присоединятся к региональным мерам материальной поддержки пострадавших и семей погибших.

«Считаю справедливым, если собственники торгового центра выделят каждой семье, где есть погибшие, также по 1 миллиону рублей, дополнительно к выплатам от администрации Кемеровской области», — цитирует Тулеева пресс-служба региональной администрации.

Кроме того, чиновник обратился к работодателям погибших и пострадавших с просьбой о «посильной помощи».

Ранее Тулеев пообещал выделить семьям погибших по 1 млн рублей — за каждую жертву пожара. Кроме того, губернатор заявил о «предметном рассмотрении» мер материальной поддержки семей, потерявших родственников.

«Наша задача — помочь, поддержать, чтобы люди чувствовали, что это наше общее горе, что мы вместе с ними», — сказал глава региона, добавив, что все госпитализированные пострадавшие обеспечены необходимой медпомощью и лекарственными препаратами, а размер матпомощи им будет определяться «адресно».

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