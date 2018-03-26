Водоканал Кемерово отказался отключить «Зимнюю вишню» по просьбе МЧС

Кемеровский городской водоканал запросил официальное письмо вместо устного запроса от МЧС по поводу отключения ТЦ «Зимняя вишня» от водоснабжения, передает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на свой информированный источник.

По его словам, около двух часов назад в сгоревшем здании прорвало трубу, и вырывающаяся из нее вода начала создавать дополнительную нагрузку на перекрытия. Поэтому спасатели МЧС обратились в горводоканал с просьбой заблокировать водоснабжение здания: они, наоборот, укрепляют конструкции, опасаясь, что те могут рухнуть и привести к травмированию или гибели пожарных.

По последним данным, число погибших при пожаре в кемеровском ТЦ достигло 64 человек, еще несколько десятков людей числятся пропавшими.

В Кемеровской области в связи со случившимся объявлен трехдневный траур.