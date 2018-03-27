В СК поступили заявления о пропаже 67 человек на пожаре в Кемерово

В Следственный комитет поступили заявления о пропаже 67 человек во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщает Telegram-канал ведомства.

Отмечается, что всего с момента пожара были обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. Из них 21 человек уже опознан, родственникам выданы разрешения для их захоронения.

«Некоторые тела сильно повреждены огнем. Для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. Во избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможной публикацию списков погибших при пожаре», — говорится в сообщении.

Между тем, заместитель главы МЧС Владлен Аксенов 27 марта сообщил, что в СК переданы «все обнаруженные останки 64 погибших» в ТЦ.

В свою очередь, власти города Кемерово обнародовали список погибших и пострадавших при пожаре. В списке погибших 63 человека.

Родственники жертв пожара собрали данные о 85 пропавших людях, которые могли находиться в здании ТЦ.

Пожар произошел 25 марта, две трети из погибших — дети.

28 марта в России день траура по погибшим.