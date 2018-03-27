Австралия примкнула к дипломатическому бойкоту России

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и министр иностранных дел государства Джули Бишоп обнародовали совместное заявление, в котором говорится о намерении выслать двух российских дипломатов в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, сообщает Reuters.



Напомним, после того, как британские власти обвинили в случившемся Россию и выслали 23 российских дипломатов, к дипломатическим санкциям присоединились другие государства. В общей сложности страны Запада высылают более 100 дипломатов РФ. О нежелании присоединяться к выдворению российских дипломатов заявила Австрия. Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини также заявил, что его страна не станет «делать излишние театральные жесты».



Глава МИД Австралии Джули Бишоп выразила уверенность в эффективности таких мер: «Эффект от санкций, безусловно, сильнее, когда их принимают коллективно. Мы продолжим консультации с Великобританией и другими союзниками и партнерами относительно целесообразности дальнейших действий. Существует множество различных вариантов дальнейших действий, и Чемпионат мира по футболу входит в их число».

При этом власти Австралии готовы к ответу российских властей: «Ожидаю, что они тоже вышлют наших дипломатов, это то, что они сделают», — заявил австралийский премьер Малкольм Тернбулл.

Между тем постпред России при ООН Василий Небензя назвал аналогичные действия США ударом и недружественным шагом по отношению к России.