Следком назвал приоритетную версию пожара в ТЦ в Кемерово

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что версия короткого замыкания рассматривается следствием как приоритетная при расследовании причин пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщает ТАСС.

В ходе совещания в Кемерово Бастрыкин заявил, что причина пожара — «либо это самовозгорание электрики, которую замкнуло, либо это версия, в которую мы меньше всего верим, — применение открытого огня».

Глава СКР подчеркнул, что дать окончательный ответ на вопрос о причине возгорания помогут экспертизы.

Ранее Бастрыкин рассказал, что в ТЦ с 19 марта не работала пожарная сигнализация, а после начала пожара охранник по неизвестной причине не включил систему оповещения, которая в отличие от сигнализации работала, при этом многие двери были заблокированы: «То есть система безопасности в целом была фактически брошена на произвол судьбы и не функционировала».