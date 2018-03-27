В России объявлен траур по жертвам пожара в ТЦ в Кемерово

Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем общенационального траура по жертвам пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщает пресс-служба Кремля.



Напомним, при пожаре погибли 64 человека, большинство несовершеннолетние. Еще 14 человек остаются в больницах. 85 человек, по неподтвержденным данным, пропали без вести.

Ранее трехдневный траур объявили в Кемеровской области. К нему присоединились Приморский край, Бурятия, Ингушетия, Екатеринбург, а также Брянская область. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на Манежной площади в столице будет организовано место для выражения памяти и скорби по жертвам пожара.