Банки спишут долги родственникам погибших в ТЦ «Зимняя вишня»

Крупные банки решили списать долги погибших и пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Изданию РБК заявили в Альфа-банке заявили, что в случае, если среди погибших окажутся клиенты банка, он простит их долги по кредитам, однако пока «обращений от родственников не поступало».

Это же намерены делать ВТБ и Хоум Кредит Банк,

В Сбербанке заявили, что там открыт счет для помощи пострадавшим, а решение о списании долгов пока не принято. «Итоговых списков пострадавших нет, и банк продолжает изучать ситуацию», — заявили в пресс-службе банка.

В Россельхозбанке сообщили, что, «если выяснится, что на пожаре пострадали клиенты банка, им и их семьям будет оказана поддержка».

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел в воскресенье 25 марта. В здании погибли, по официальным данным, 64 человека, из них 41 ребенок.

28 марта объявлено в Росси днем траура.