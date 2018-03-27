Бастрыкин раскрыл детали расследования пожара в Кемерово

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе совещания по ликвидации последствий пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово рассказал о продвижении расследования, сообщает РИА Новости.

На совещании, в котором лично участвовал президент РФ Владимир Путин, Бастрыкин рассказал, что пожарная сигнализация в ТРЦ не работала с 19 марта, причем починкой никто не занимался.

Глава СКР также сообщил, что после возгорания охранник торгового центра не включил систему оповещения, хотя она в отличие от сигнализации работала: «Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек».

Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что этот охранник — сотрудник частной охранной организации — находится в числе пяти задержанных. Следователи допросили его, а также технического директора компании-собственника, арендатора помещения, в котором мог находиться эпицентр возгорания, а также сотрудника и руководителя организации, обслуживающей пожарную сигнализацию.

Напомним, при пожаре в ТЦ в Кемерово 25 марта погибли 64 человека, в том числе восемь детей. 13 человек остаются в больницах. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.

Жители Кемерово вышли на стихийный митинг к зданию областной администрации, требуя раскрыть правду о трагедии и призвать к ответственности виновников.