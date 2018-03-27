ЕСПЧ оштрафовал Россию за запрет на выезд из страны бывшим силовикам

Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в нарушении права десяти бывших силовиков на свободу передвижения.

В решении (.pdf) по делу «Беркович и другие против России» ЕСПЧ отмечает, что власти РФ отказывались выдать истцам загранпаспорта после окончания их работы в силовых структурах, ссылаясь на пятилетний запрет покидать страну. Российские суды в этом споре вставали на сторону государства.

ЕСПЧ присудил истцам компенсации в размере 3,5-5 тысяч евро за моральный ущерб, а также до 5 тысяч евро в качестве возмещения судебных расходов.