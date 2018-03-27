«Ромир» зафиксировал рост количества «свободных денег» у россиян

В начале 2018 года количество «свободных денег» у россиян стало максимальным за десять лет. Такие данные приводит исследовательский центр «Ромир».

Свободными деньгами в рамках исследования названы средства, которые остаются после покупки продуктов питания и товаров первой необходимости, оплаты коммунальных, транспортных и прочих услуг.

По данным исследователей, с 2008 года максимальное количество «свободных денег» у россиян было зафиксировано по итогам февраля 2018 года — 18,8 тысячи рублей.

В январе этот показатель был равен 17,8 тысячи рублей, за весь 2017 год в среднем составлял 18,5 тысячи рублей в месяц.

При этом «Ромир» не уточняет, была ли при расчетах произведена поправка на инфляцию.