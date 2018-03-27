Голикова озвучила условие обещанного Путиным роста ВВП в 1,5 раза

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова в ходе расширенной коллегии Министерства финансов РФ заявила, что для увеличения ВВП в 1,5 раза на душу населения к середине 2020-ых годов российская экономика должна расти на 4% в год, сообщает RNS.

Напомним, 1 марта в ходе традиционного обращения с посланием к Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал одной из основных задач в экономической и социальной сферах увеличение ВВП на душу населения в 1,5 раза в ближайшие шесть лет.

Голикова отметила: «Среди поставленных задач основной является увеличение ВВП на душу населения в 1,5 раза, прочное закрепление России в пятерке крупнейших экономик мира. Это значит, что России нужны темпы экономического роста выше 4% в год, а учитывая, что одномоментно, за один год, выйти на такие темпы роста не удастся, следовательно, в последующие годы необходимо будет наверстывать упущенное».

При этом глава Счетной палаты напомнила, что в России темпы экономического роста выше 4% не наблюдались с 2011 года.