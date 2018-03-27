27 марта 2018, 15:20
Ирландия объявила о высылке российского дипломата
Республика Ирландия высылает одного российского дипломата из-за отравления в британском Солсбери. Об том сообщается на сайте МИД Ирландии.
4 марта в Солсбери были госпитализированы бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Как сообщили британские власти, оба попали в реанимацию из-за отравления нервно-паралитическим ядом «Новичок» советской разработки. Великобритания, а вслед за ней ЕС, США и некоторые другие страны заявили, что за отравлением, «вероятнее всего», стоит Россия. Из-за этого по всему миру к высылке готовятся российские дипломаты.
Всего высылают около 140 россиян, включая 60 в США и 23 в Великобритании.
МИД России пообещал жестко ответить на эти шаги.
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