Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
27 марта 2018, вторник, 11:52
Facebook Twitter VK.com Telegram

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Убийство мужчины совершенно утром на улице Солнечный проезд в Тюмени
Убийство мужчины совершено утром на улице Солнечный проезд в Тюмени
Тюменская «Мисс мира-2008» снимется в музыкальном клипе Билана на Кипре
Владимир Путин посетил больницу с пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»
Владимир Путин навестил в больнице пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»
Курс рубля упал на фоне новостей о высылке российских дипломатов
Покушала клубнику: 6-летняя тюменка попала в реанимацию с анафилактическим шоком
Останки красноармейцев прибыли в Тюменскую область для захоронения на Родине
Курганец совершил кражу в Тюмени и попытался скрыться в Миассе
Тюменцы почтили память погибших в крупном пожаре в Кемерово около памятника «Мамы»
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
27 марта 2018, 10:45
Борис Джонсон Великобритания МИД России отравление Сергей Скрипаль

Борис Джонсон объяснил солидарную высылку российских дипломатов

Борис Джонсон, глава МИД Великобритании
Борис Джонсон, глава МИД Великобритании

Страны ЕС, США и другие партнеры Великобритании солидарно высылают российских дипломатов, так как за последние 10 лет столкнулись с «провокациями» со стороны России. Об этом в интервью BBC News заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

По словам дипломата, речь идет о вмешательстве в выборы этих государств и других проявлениях «российской агрессии» или пренебрежения международным правом.

Накануне более 20 стран завили о высылке российских дипломатов вслед за Великобританией. Больше всего — 60 россиян — высылают США; также закрывается российское консульство в Сиэтле. 13 дипломатов вышлет Украина. Германия, Франция и Польша вышлют по четыре сотрудника российской дипмиссии, Литва и Чехия — по трое, Дания, Италия, Испания и Нидерланды — по двое, а Венгрия, Латвия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония — по одному россиянину. Двоих российских дипломатов вышлет Австралия.

За неделю до этого о высылке 23 российских дипломатов объявила Великобритания.

Официально высылка связана с отравлением в английском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Оба с 4 марта находятся в коме — по заявлению британских властей, из-за контакта с нервно-паралитическим ядом «Новичок», синтезированным в СССР. Великобритания, США и страны ЕС считают, что за покушением на Скрипаля стоят российские власти. Москва это отрицает.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Александр Бастрыкин
Следком назвал приоритетную версию пожара в ТЦ в Кемерово
Владимир Путин на совещании о ликвидации последствий пожара в Кемерово
Путин ответил на требование об отставке Тулеева
ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
Под завалами ТЦ в Кемерово остались восемь человек
Сергей Рябков
МИД пообещал жесткий ответ на высылку дипломатов из США
Сотрудник ФСБ
ФСБ задержала участников «Красноярского джамаата»
Архив новостей

Самое читаемое

Тушение пожара
Кемеровские вопросы
Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области
Отсутствие Тулеева на месте трагедии в Кемерово объяснили просьбой МЧС
Билет С.Мавроди
#100 СЛОВ. Умер Сергей Мавроди
Салон повышенной комфортности в самолете SSJ100_VIP-5
На «укорачивание» SSJ-100 выделили 85 млрд рублей
В Перу найдены свидетельства человеческих жертвоприношений
11:52 Несколько регионов объявили траур после пожара в Кемерово
11:41 МИД России пообещал жесткий ответ на высылку дипломатов из США
11:37 В Мурманске запускается цифровой проект по выявлению онкологических заболеваний
11:23 Путин ответил на требование об отставке Тулеева
11:18 «Ромир» зафиксировал рост количества «свободных денег» у россиян

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Алексей Мусин-Пушкин
Джованни Баттиста Лампи. Портрет графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина. 1790-e гг.
27 марта 1744 года родился Алексей Мусин-Пушкин, историк, собиратель русских древностей.
11:09 Напечатанные на принтере наноструктуры могут проводить электрический ток
10:58 Две трети погибших в «Зимней вишне» оказались детьми
10:45 Борис Джонсон объяснил солидарную высылку российских дипломатов
10:16 В Сеуле не заметили поездки Ким Чен Ына в Китай
10:11 Следком назвал приоритетную версию пожара в ТЦ в Кемерово
10:00 Путин встретился в Кемерово с представителями протестующих
09:32 Путин навестил пострадавших при пожаре в «Зимней вишне»
09:31 Под завалами ТЦ в Кемерово остались восемь человек
09:14 ФСБ задержала участников «Красноярского джамаата»
09:00 СМИ рассказали об увеличении числа пострадавших при пожаре в Кемерово
08:50 Австралия примкнула к дипломатическому бойкоту России
08:31 Бастрыкин раскрыл детали расследования пожара в Кемерово
08:13 Сотни кемеровчан потребовали правды о пожаре в ТЦ
07:51 Путин назвал причины пожара в ТЦ в Кемерово
26.03 20:55 ФАС похвалила Внуково за конкуренцию между таксистами
26.03 20:02 Руководство «Черноморнефтегаза» уволилось после проверки минэнерго Крыма
26.03 19:51 В центре Грозного загорелась жилая многоэтажка
26.03 19:43 Посол США объяснил жесткость ответа на отравление Скрипаля
26.03 19:24 СМИ узнали о приезде Ким Чен Ына в Китай
26.03 19:19 Источник сообщил о высылке Испанией двух дипломатов РФ
26.03 19:08 Глава МЧС поручил распланировать снос «Зимней вишни»
26.03 18:42 Австрия пообещала не высылать российских дипломатов
26.03 18:38 Албания объявила персонами нон грата двух дипломатов РФ
26.03 18:24 Швеция поддержала Британию высылкой одного дипломата РФ
26.03 18:10 Госпитализирован еще один пострадавший при пожаре в Кемерово
26.03 17:55 Новость о высылке российских дипломатов отразилась на курсе валют
26.03 17:48 Пучков отверг версию теракта в кемеровском ТЦ
26.03 17:34 МИД РФ предупредил об ответе на высылку российских дипломатов
26.03 17:27 Страны ЕС и США решили выслать 160 российских дипломатов
26.03 17:17 Госдеп потребовал закрыть генконсульство РФ в Сиэтле
26.03 16:57 Многомиллионные долги Мавроди могут перейти по наследству
26.03 16:40 В Госдуму внесли закон о защите владельцев криптовалют
26.03 16:27 Изменение образа жизни может предотвратить почти 40 % случаев рака
26.03 16:10 США и Германия объявили о высылке дипломатов РФ
26.03 15:54 Песков опроверг запрет на новости про пожар в Кемерово 25 марта
26.03 15:24 В Перу найдены свидетельства человеческих жертвоприношений
26.03 15:21 Украина на Азове задержала судно под флагом РФ
26.03 15:07 Правительство выплатит по 1 млн рублей за каждую жертву пожара в Кемерово
26.03 14:38 Охранника «Зимней вишни» заподозрили в отключении пожарной сигнализации
26.03 14:33 Помощник Мавроди связал его смерть с хроническими болезнями
26.03 14:16 В сети появилась видеозапись начала пожара в «Зимней вишне»
26.03 14:02 МИДы четырех стран ЕС вызвали послов РФ
26.03 14:00 Генпрокуратура поручила проверить все ТЦ России
26.03 13:31 Кремль отказался называть виновников трагедии в Кемерово
26.03 13:19 Водоканал Кемерово отказался отключить «Зимнюю вишню» по просьбе МЧС
Apple Bitcoin Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Антон Силуанов Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль инвестиции Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемеровская область Киев Ким Чен Ын кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Ксения Собчак Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия монархия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония этология Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.