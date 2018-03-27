Власти Кемерово обнародовали полный список погибших и пострадавших при пожаре

На сайте городской администрации Кемерово опубликован список погибших и пострадавших при пожаре в местном ТРЦ «Зимняя вишня».

В списке 38 имен тех, кто числится пропавшими без вести, а также 25 имен тех посетителей ТЦ, личность которых установлена. В сумме это дает 63 человека.

Ранее официально сообщалось, что жертвами пожара стали 64 человека, 41 из которых — несовершеннолетние.

Также на сайте администрации вывешен список госпитализированных в связи с пожаром. В нем 69 фамилий — это намного больше, чем ранее заявляли власти (15 человек).

Пожар произошел в воскресенье 25 марта. Начавшись в детской игровой комнате на четвертом этаже, огонь быстро распространился, помещения заволокло едким черным дымом. Спасение посетителей ТЦ осложняло то, что системы пожаротушения и дымоудаления не сработали. Кроме того двери одного из кинозалов, где находилась группа пятиклассников, оказались заперты снаружи.

28 марта в России объявлено днем траура.