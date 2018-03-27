Мэй направила соболезнования Путину в связи с пожаром в Кемерово

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с трагедией в Кемерово, где в результате пожара погибли 64 человека.

«В своих мыслях и молитвах британский народ сейчас вместе с семьями тех, кто потерял своих близких при таких ужасных обстоятельствах», — говорится в письме, которое опубликовано на странице в Facebook посольства России в Лондоне.

Накануне, выступая в Палате общин, Мэй также выразила соболезнования российскому народу из-за пожара в Кемерово.

В воскресенье 25 марта в Кемерово сгорел торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». Не сработали ни система тушения, ни пожарная сигнализация. Аварийные выходы оказались закрыты, кроме того группы детей погибли в кинозалах, которые были заперты снаружи.

28 марта в России — день траура по погибшим.