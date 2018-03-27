«Нафтогаз» отказался разрывать контракты с «Газпромом»

«Газпром» предложил «Нафтогазу Украины» внести изменения в контракты на поставку и транзит газа или разорвать их. Украинская компания отвергла оба предложения, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«Оба варианта являются прямым нарушением и пренебрежением решениями Стокгольмского арбитража», — отмечает компания.

Также сообщается, что на прошлой неделе представители «Нафтогаза» и «Газпрома» встречались, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

На переговорах «Газпром», по данным украинской компании, сообщил об отказе возобновлять поставки газа на Украину, а также «не подтвердил», что заплатит 2,6 млрд долларов согласно февральскому решению Стокгольмского арбитража.