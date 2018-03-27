НАТО вышлет семь российских дипломатов

НАТО высылает семь российских дипломатов, еще трем россиянам отказано в аккредитации в постпредстве РФ при Североатлантическом альянсе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

Тем временем еще одна страна присоединилась к высылке россиян. МИД Молдавии объявил персонами нон грата трех сотрудников российской дипмиссии.

«Три дипломата объявляются персонами нон грата и должны покинуть страну в течение семи дней», — сообщает ведомство.

Массовая высылка российских дипломатов стала ответом на обвинение России в отравлении нервно-паралитическим газом «Новичок» бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери.

Первой россиян выслала Великобритания, отправив на родину 23 сотрудников посольства РФ.

26 марта к ней присоединились США (высылают 60 россиян), 15 стран ЕС (от одного до четырех российских дипсотрудников), Канада, Австралия, Норвегия.

Всего высылается более 140 сотрудников российских дипмиссий по всему миру.