Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2»

Власти Германии выдали разрешение на строительство в своей исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает компания Nord Stream 2 AG, которая была создана для проектирования, строительства и эксплуатации газопровода.

Теперь все необходимые разрешения для германского участка трубопровода протяженностью 85 км получены, отмечает компания.

«Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода — России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику. Nord Stream 2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 году», — говорится в сообщении.

«Северный поток — 2» — это проект строительства двух ниток газопровода из России по дну Балтийского моря до Германии. Он пройдет рядом с первым «Северным потоком». Оба трубопровода позволят России отказаться от перекачки газа через Украину.