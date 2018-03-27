27 марта 2018, 10:16
В Сеуле не заметили поездки Ким Чен Ына в Китай
Южнокорейские власти проверяют информацию о визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай. Об этом, как передает Yonhap, сообщили в МИД Южной Кореи.
«Наше правительство пытается в полной мере понять ситуацию, в том числе то, соответствуют ли эти сообщения действительности», — заявили в министерстве.
Ранее источники Bloomberg сообщили, что Ким Чен Ын впервые со времени вступления в должность прибыл в Пекин.
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