В Сеуле не заметили поездки Ким Чен Ына в Китай

Южнокорейские власти проверяют информацию о визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай. Об этом, как передает Yonhap, сообщили в МИД Южной Кореи.

«Наше правительство пытается в полной мере понять ситуацию, в том числе то, соответствуют ли эти сообщения действительности», — заявили в министерстве.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что Ким Чен Ын впервые со времени вступления в должность прибыл в Пекин.