К журналистам попал отчет токсикологов о смерти Принса

В крови американского поп-певца Принса после его смерти была обнаружена «чрезвычайно высокая» концентрация анальгетика фентанила. Такие данные содержатся в токсикологическом отчете, с которым ознакомилось агентство Associated Press.

В отчете говорится, что концентрация препарата в крови музыканта составляла 67,8 микрограмма на литр. Следы фентанила, во много раз превышающие допустимую дозу, были также найдены в печени и желудке Принса.

«Даже для людей с хроническими болями, постоянно принимающих подобный препарат по предписанию врачей, это слишком много», — заявил агентству Льюис Нельсон, руководитель отдела экстренной медицины медицинской школы Рутгерса в Нью-Джерси.

Тело 57-летнего поп-исполнителя было обнаружено в лифте его дома в апреле 2016 года.