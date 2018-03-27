Сотни кемеровчан потребовали правды о пожаре в ТЦ

Несколько сотен жителей города Кемерово собрались у здания областной администрации, сообщает «Дождь». Горожане требуют достоверной информации о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека.

Собравшиеся выкрикивают лозунги «Правду!» и «В отставку!». Участники стихийной акции полагают, что власти занижают данные по числу погибших и пострадавших, а также утверждают, что после начала пожара не были приняты надлежащие меры для спасения людей.

На митинге выступил вице-губернаторы Кемеровской области Сергей Цивилев и Владимир Чернов. Затем к участникам митинга вышел мэр города Кемерово Илья Середюк, он предложил: «Если вы не верите в официальные цифры, давайте соберем группу, поедем в морг». После этого активист Игорь Востриков подтвердил, что инициативную группу кемеровчан действительно пустили в морг и не препятствуют им в подсчете жертв пожара, сообщает «Интерфакс».

Напомним, в Кемерово прибыл президент РФ Владимир Путин. Глава государства почтил память погибших у стихийного мемориала и провел совещание по ликвидации последствий пожара. По мнению российского лидера, к трагедии привели преступная халатность и разгильдяйство.