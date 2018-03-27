Российские футболисты проиграли французам 1:3

В Петербурге завершился товарищеский матч между сборными России и Франции. Россияне на своем поле проиграли французам со счетом 1:3.

В российской команде отличился Федор Смолов.

У французов голы забили Поль Погба и Килиан Мбаппе (дважды).

23 марта российская сборная России играла в Москве с Бразилией, уступив со счетом 0:3. А Франция на своем поле потерпела поражение от Колумбии (2:3).