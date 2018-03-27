27 марта 2018, 20:46
Российские футболисты проиграли французам 1:3
В Петербурге завершился товарищеский матч между сборными России и Франции. Россияне на своем поле проиграли французам со счетом 1:3.
В российской команде отличился Федор Смолов.
ВИДЕО-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 марта 2018 г.
Контрольный матч. #РоссияФранция #RUSFRA 🇷🇺🇫🇷 1:2 68' Фёдор Смолов @smolovfedor_90 pic.twitter.com/ra70BOqXqc
У французов голы забили Поль Погба и Килиан Мбаппе (дважды).
.@sportexpress Г⚽Л! @equipedefrance— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 марта 2018 г.
Контрольный матч. #РоссияФранция #RUSFRA 🇷🇺🇫🇷 1:3 83' Килиан Мбаппе (дубль) @KMbappe pic.twitter.com/fSyztOtRDi
23 марта российская сборная России играла в Москве с Бразилией, уступив со счетом 0:3. А Франция на своем поле потерпела поражение от Колумбии (2:3).
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