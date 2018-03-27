Поисковая операция на месте пожара в Кемерово завершена

Спасатели завершили операцию по поиску погибших во время пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его данным, «все фрагменты тел на месте пожара собраны».

Ранее сегодня городская администрация Кемерово опубликовала полный список погибших и пострадавших при пожаре.

В списке погибших (опознанных и официально считающихся пропавшими без вести) 63 фамилии. Пострадали, по данным властей, 69 человек.

25 марта в детской игровой комнате «Зимней вишни» началось возгорание. Система пожаротушения и оповещения о пожаре не сработала. Кроме того группа школьников погибла в кинозале, двери которого были заперты снаружи.

28 марта в России день траура по погибшим.