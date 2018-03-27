Шакро Молодой признан виновным в вымогательстве

Никулинский районный суд Москвы начал оглашение приговора криминальному авторитету Захарию Калашову (Шакро Молодой).

Суд признал Калашова виновным в вымогательстве с применением насилия в составе организованной группы, сообщает «Интерфакс».

Также виновным в вымогательстве признан помощник Калашова Андрей Кочуйков (Итальянец).

Помимо них на скамье подсудимых находятся еще 10 человек. Им инкриминируется один или два эпизода вымогательства — 8 млн рублей у собственницы ресторана Elements Жанны Ким (в декабре 2015 года этот эпизод привел к перестрелке у ресторана на Родчельской улице в Москве) и 10 млн рублей у предпринимателя Льва Гарамова.

Обвинение просило назначить Калашову 10 лет колонии строгого режима и штраф в 700 тысяч рублей, Кочуйкову — 9,5 лет колонии строгого режима и штраф 500 тысяч.