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27 марта 2018, 17:02
Кемерово пожар суды

Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге

Начало пожара в «Зимней вишне»
Начало пожара в «Зимней вишне»
фото: скриншот камеры видеонаблюдения, RT

Торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня» в Кемерово могли поджечь. Об этом заявила управляющая ТЦ Надежда Судденок, передает «Интерфакс».

«Есть версия, я в ней уверена. Я разговаривала с сотрудницей, она утверждала, что услышала хлопок и увидела столб огня — вспыхнула поролоновая куча. Я считаю, что это был поджог», — сообщила она журналистам в суде.

Она также утверждала, что двери кинозалов ТРЦ не закрывались.

«У нас есть жалобы на хлопанье дверьми, они не закрывались никогда. Там автоматические магнитные замки, возможно, была неисправность», — отметила Судденок.

Суд продлил срок задержания Судденок до 72 часов. Также был продлен срок задержания технического директора ТЦ Георгия Соболева.

Всего фигурантами дела являются пять человек.

Пожар произошел в воскресенье 25 марта. По официальным данным, в результате погибли 64 человека, из которых 41 несовершеннолетний.

28 марта в России день траура по погибшим.

В Кемерово 27 марта проходил стихийный митинг родственников жертв и тех, кто пострадал при пожаре. В Москве пройдут два митинга в поддержку кемеровчан. Акция, организованная Лизой Сургановой и Филиппом Дзядко, начнется на Пушкинской площади в 19:00. Акция, организованная московскими властями, начинается в 17:00 на Манежной площади.

В Петербурге неофициальная акция памяти начнется в 19:00 на Марсовом поле. Акция, организованная властями города, начнется в 18:00 на Дворцовой площади.

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