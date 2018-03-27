Минобороны получило 10 бронемашин «Терминатор» для показа на параде

Министерство обороны России получило партию из 10 боевых машин поддержки танков «Терминатор-2» для участия в Параде Победы 9 мая. Об этом РИА Новости и «Интерфаксу» сообщили источники в военном ведомстве.

Выпускается «Терминатор-2» на «Уралвагонзаводе». Первая версия БМПТ «Терминатор» была разработана еще в 2000 году. Первым покупателем машин этого типа в 2011 году стал Казахстан.

В пресс-службе «Уралвагонзавода» ранее заявляли, что контракт на поставку «Терминаторов» в распоряжение Минобороны РФ будет выполнен в начале 2019 года.