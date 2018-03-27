Телеканалы и кинотеатры изменили программу в день траура

Телеканалы, радиостанции и кинотеатры 28 марта изменят свою программу в связи с днем траура по погибшим в Кемерово.

С эфира центральных телеканалов снимаются развлекательные передачи, сериалы и реклама, передает РБК.

Рекламы не будет на Первом канале, НТВ, на каналах, входящих в холдинг ВГТРК (это, в частности, «Россия 1» и «Россия 24») и «СТС Медиа» (СТС, «Домашний», «Че» и CTC Love), на РЕН ТВ и «Пятнице».

На СТС откажутся от показа ситкома «6 кадров», сериала «Сватьи» и других.

На «Пятнице» снимут с эфира программы «Мейкаперы» и «Утро пятницы».

На НТВ отметили, что развлекательных передач в эфире канала нет с понедельника, 26 марта.

В свою очередь сеть кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк» сообщила об отмене 28 марта комедий.

28 марта в стране объявлен траур по погибшим во время пожара в Кемерово. По официальным данным, жертвами пожара в ТЦ «Зимняя вишня» стали 64 человека, из них 41 — дети.