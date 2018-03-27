Витаса арестовали после стрельбы в Барвихе

Одинцовский городской суд санкционировал арест известного певца Витаса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Мособлсуда Наталью Осипову.

Ранее источники сообщали, что Виталий Грачев, известный под сценическим псевдонимом Витас, устроил стрельбу вхолостую из пистолета возле своего загородного дома в Барвихе. При этом не уточнялось, находился ли певец в состоянии опьянения.

На Витаса составили протокол по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Суд избрал меру наказания в виде семи суток административного ареста.