Цукерберг даст показания в сенате по делу Cambridge Analytica

Глава компании Facebook Inc. Марк Цукерберг решил дать показания в сенате США по делу Cambridge Analytica, сообщили источники CNN.

Cambridge Analytica — британская компания, которая собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook и затем использовала их для продвижения, в частности, Дональда Трампа на выборах президента США.

Слушания по этому вопросу пройдут 10 апреля.

Ранее Цукерберг отклонил аналогичный запрос британских властей, просивших его выступить в парламенте Соединенного Королевства.

Вместо Цукерберга на вопросы британских парламентариев будут отвечать его заместители.