Охранник «Зимней вишни» арестован до 25 мая

Сотрудник частного охранного предприятия Николай Антюшин, работавший охранником в сгоревшем кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» арестован Заводским районным судом Кемерово до 25 мая.

Антюшину вменяют причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статьи 109, 219 и 238 УК РФ), передает РИА Новости.

«Суд рассмотрел ходатайство следствия и постановил избрать в отношении Антюшина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая 2018 года», — заявил судья по итогам состоявшегося сегодня, 28 марта, заседания.

Антюшин в свою очередь выразил несогласие с избранной ему мерой пресечения и сообщил о намерении обжаловать решение суда.

До заседания он рассказывал журналистам, что пожарная сигнализация в «Зимней вишне» не работала уже около трех лет, и начальство было в курсе ситуации, однако никак не реагировало на доклады подчиненных.

В общей сложности в уголовном деле, возбужденном по факту гибели людей в сгоревшем ТЦ, пять фигурантов — техдиректор компании-собственника здания, арендатор помещения, где начался пожар, глава и сотрудник обслуживавшей пожарную сигнализацию компании, а также сотрудник ЧОПа, который отключил систему оповещения при пожаре (это и есть Антюшин).