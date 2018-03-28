Путин назвал недопустимыми «вбросы» по поводу кемеровской трагедии

Обсуждая 28 марта с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиной и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой ликвидацию последствий пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», президент России Владимир Путин подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах нельзя допустить конфликтов из-за «вбросов, идущих через социальные сети, в том числе из-за границы».

По словам главы государства, авторы этих «вбросов» ставят перед собой цель «посеять панику, посеять недоверие, столкнуть людей между собой», передает РИА Новости.

Бастрыкину российский лидер поручил вести следствие «максимально объективно и прозрачно», проверить все возможные версии причин пожара, а итоговую — обосновать данными экспертизы. Кроме того, главе СКР поручено встретиться с пострадавшими и родственниками жертв кемеровской трагедии. «Послушайте, что они думают, послушайте, как они видят развитие этой ситуации с тем, чтобы и это использовать в ходе предварительного следствия», — пояснил свое требование Путин.

«Сколько нужно людей, столько туда и направьте с тем, чтобы не затягивать ничего. Но, естественно, само собой разумеется, работа должна вестись на высокопрофессиональном уровне», — отметил Путин.

Особое внимание он уделил документу об осмотре ТЦ «Зимняя вишня», проводившемся в 2016 году. Ранее президент поручал найти эту бумагу и показать ему, а вчера, наконец, прочел — и удивился. Что прочитал? Странно даже звучит: "без замечаний"», — прокомментировал содержание документа Владимир Путин, потребовав узнать, кто его подписывал.

Бастрыкин в ответ рассказал, что следователи СКР изучают договоры «на все виды обеспечения», особенно противопожарной безопасности, и активно работают по этому направлению с кемеровской администрацией и «людьми, которые давали разрешение на использование этого центра».

По словам главы Следственного комитета, основная версия, на которую сейчас выходит СКР, — это «безобразное отношение к обеспечению строительного комплекса». Бастрыкин сослался на показания посетителей «Зимней вишни», которые за сутки до пожара жаловались на запах горящей проводки в здании. «Там периодически возникают проблемы, но, видимо, так все свыклись — и посетители, и хозяева — что особого внимания не обращали на это», — прокомментировал он ситуацию в ТЦ.