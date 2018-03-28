28 марта 2018, 18:59
В Москве совершено вооруженное ограбление «Бинбанка»
В Москве пять человек в камуфляжной форме и с оружием организовали нападение на офис «Бинбанка». Об этом сообщает РИА Новости.
«На Сокольнической площади пятеро неизвестных в камуфляжной форме с оружием совершили нападение на банк и похитили крупную сумму денег, скрываются на автомобиле», — рассказал источник.
В настоящее время в столице объявлен план «Перехват».
Пока официального подтверждения этой информации нет.
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