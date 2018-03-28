Власти Кузбасса назвали митинг в Кемерово «подогретым»

Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов 28 марта заявил журналистам, что стихийный митинг в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня», состоявшийся в Кемерово 27 марта, на самом деле являлся «спланированной акцией по дискредитации власти».

По словам чиновника, на митинге присутствовало много специально собранных туда молодых людей. «Мы делаем выводы, что это была четкая, спланированная акция, направленная на дискредитацию власти… Очень много было "подогретой молодежи"… Люди присутствовали, совсем не понимая, что они там делают», — цитирует Чернова РИА Новости.

Заместитель Тулеева поддержал его решение не приезжать на митинг 27 марта. Губернатор правильно сделал, что не стал участвовать, заявил он.

Напомним, люди начали приходить к статуе Ангела — символа-хранителя Кузбасса — в центре Кемерово с 09:00 понедельника и пробыли там более 11 часов, требуя от чиновников назвать «настоящее» число погибших и отправить в отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Однако глава региона так и не встретился с родственниками жертв одного из самых смертоносных российских пожаров за последние сто лет. Его отсутствие на месте трагедии пресс-служба областной администрации объяснила просьбой МЧС не мешать проездом губернаторского кортежа работе экстренных служб.