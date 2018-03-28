МЧС ошибочно предостерегло москвичей от выхода на улицу

ГУ МЧС по Москве заявило, что экстренное предупреждение о неблагоприятных условиях для рассеивания вредных примесей в атмосфере в Москве и Подмосковье было распространено ошибочно. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Ранее размещенная информация была ошибочно опубликована в разделе "Экстренные предупреждения". Согласно прогнозу Росгидромет в столице действительно ожидается безветренная погода, однако такой прогноз не является поводом для объявления экстренного предупреждения, и не несет угрозы здоровью людей», — заявили в МЧС.

Ранее на сайте ведомства появилось сообщение, в котором было сказано, что москвичам в связи с неблагоприятными условиями рекомендовано не выходить на улицу и закрывать окна в помещениях.