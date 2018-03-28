В Петербурге загорелся автоцентр

На улице Савушкина в Приморском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в автосалоне «Рольф», где продают машины марки Hyundai и подержанные автомобили, передает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

«Жена в это время там была в столовой. Нет пожарной сигнализации, и никого не эвакуировали. Просто заметили дым, и все побежали на улицу!!!» — цитирует DP пользователя соцсетей с ником Sanya Shvedov. Другой пользователь-очевидец сообщил, что рядом со зданием автоцентра «все заставлено», поэтому пожарные машины долго не могли подъехать к месту происшествия.

Публикация от Андрей Мартынов (@andreimartynov183)28 Мар 2018 в 5:52 PDT

Пожару присвоен повышенный номер сложности 1-Бис. Площадь возгорания превысила 500 квадратных метров. Огонь перекинулся на припаркованные рядом с автоцентром автомобили, пожарные организовали транспортировку машин. Кроме того, горит склад запчастей.

Публикация от Саша Щур (@schure)28 Мар 2018 в 5:41 PDT

Из горящего здания эвакуированы 100 человек, передает 78.ru. Информации о пострадавших и причинах возгорания нет.

Очевидцы пишут в социальных сетях, что пожар начался в кузовном цехе на первом этаже, вероятно, при проведении работ.

В группе «ДТП и ЧП — Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» петербуржцы сообщают, что на кольцевой автодороге образовалась пробка из-за тушения пожара.