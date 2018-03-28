В Коломне задержаны десятки участников акции против свалки

В подмосковной Коломне сотрудники ОМОНа начали задерживать жителей-участников акции против завоза мусора из Москвы на местный полигон «Воловичи». Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на местную жительницу Ирину Налетову.

Налетова рассказала о троих задержанных — двух участницах рабочей группы, созданной для встречи с главой Коломенского городского округа Денисом Лебедевым, и еще одного человека. Они доставлены в ОВД без предъявления обвинений. Одна из женщин была задержана вместе с 11-летней дочерью. «Ребенка в отдел полиции брать не стали, он сидел рядом с ОВД в машине», — рассказала Налетова.

Как уточняет ОВД-Инфо, задержанных отвезли в Колычевский отдел полиции.

Кроме того, о своем задержании сообщил еще один активист, также из в Колычевского ОВД. По словам задержанного, ему ничего не вменяют после составления объяснительной.

«Новая газета» сообщает, что всего на акции задержаны 20 человек, против них составляют протоколы об участии в несанкционированной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Отметим, что акция против полигона «Воловичи» продолжается с утра 25 марта. Ее участники перекрыли мусоровозам из Москвы дорогу на полигон.