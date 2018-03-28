«Лукойл» впервые стал вторым в российском рейтинге капитализации

В среду, 28 февраля, акции нефтяной компании «Лукойл» обошли по капитализации бумаги «Газпрома», благодаря чему сама компания впервые оказалась на втором месте в общероссийском топе ценных бумаг. Первое место в рейтинге, как и раньше, занимает «Сбербанк», напомнил «Интерфакс».

К 10:25 по московскому времени акции «Лукойла» на Московской бирже подорожали на 0,6% — до 3,9 тысячи рублей, а капитализациия компании достигла 3,317 трлн рублей. Капитализация «Газпрома», чьи акции потеряли в цене 0,6% и стали стоить 140 рублей за штуку, снизилась до 3,314 трлн рублей.

Капитализация «Сбербанка», лидирующего в российском топе, составляет около 5,711 трлн рублей. Накануне, 27 марта, он также был первым в списке, тогда как «Газпром» занимал второе место, а «Лукойл» замыкал тройку лидеров.