Люксембург отозвал посла из Москвы для консультаций

Люксембург принял решение отозвать своего посла из Москвы для консультаций, сообщает РИА Новости.

Ранее глава внешнеполитического ведомства страны Жан Ассельборн заверял, что люксембургские власти не собираются высылать российских дипломатов из-за скандала вокруг отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери.

Напомним, ряд стран, включая США, Канаду, Украину, Австралию и государства Евросоюза, заявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, обвинившей Москву в причастности к отравлению Скрипаля и, соответственно, в использовании химического оружия на британской территории.

Москва предупредила, что примет зеркальные меры в отношении всех стран, выславших российских дипломатов. В отношении Великобритании они уже приняты, а также прекращена деятельность Британского совета на территории РФ.