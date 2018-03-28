Мальта отозвала своего посла из РФ для консультаций

Мальтийские власти решили отозвать своего посла из России с целью проведения консультаций. Об этом сегодня сообщили местные СМИ со ссылкой на соответствующее заявление пресс-службы правительства, передает «Интерфакс».

В публикациях прессы отмечается, что ранее представитель руководства страны декларировал отсутствие намерения выдворить российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, обвинившей Москву в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Тем не менее, власти Мальты дали понять, что отзыв посла является знаком солидарности с Великобританией. В заявлении правительства также говорится, что официальная Валлетта согласна с выводами Лондона о «высокой вероятности» вовлеченности России в покушение на Скрипаля.

Напомним, сегодня СМИ опубликовали презентацию из шести слайдов, которая была представлена британской стороной европейским дипломатам в качестве доказательства причастности Москвы к инциденту в Солсбери.

В России — в частности, во внешнеполитическом ведомстве — эта публикация вызвала шквал критики за несостоятельность подобного рода доводов.

Комментируя критические отзывы, посольство Великобритании в РФ выразило благодарность российским коллегам за «придание большей огласки этому документу», который хоть и не является секретным, но «представляет собой полезное описание системного безответственного поведения российских государственных структур в течение последних нескольких лет, включая инцидент в Солсбери».