В Кемерово начались акции памяти погибших при пожаре в ТЦ

В Кемерово проходят акции памяти в день всероссийского траура по жертвам пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

«С 9.30 (5.30 по московскому времени) идет католическая месса. В 11.00 (7.00 по московскому времени) панихиду по погибшим отслужат священнослужители Русской православной церкви, мусульмане вознесут свои молитвы в мечетях. В 12.00 (8.00 по московскому времени) на мемориале у ТЦ "Зимняя вишня" состоится памятное мероприятие, посвященные погибшим детям», — заявили в администрации.

В 14:00 (10:00 мск) на мемориале у ТЦ начнется памятная акция.

Сегодня в Кемерово пройдут похороны 13 погибших, заявил источник в муниципальном предприятии «Спецбюро».

Погибших похоронят на четырех кладбищах Кемерово — Кировском, Солонечном, Центральном №2 и Центральном №5.

Как заявил начальник главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, опознано 27 тел погибших при пожаре. Тела четырех опознанных направлены СК на дополнительные исследования. По данным Мамонтова, сегодня похоронят 14 погибших. Он отметил, что поисковая операция в сгоревшем ТЦ завершена.

Источник в экстренных службах, между тем, сообщает, что число пострадавших при пожаре возросло до 76 человек.

Глава региона Аман Тулеев сегодня проводит личные встречи с родными погибших при пожаре.