Черногория назвала свой ответ России по «делу Скрипаля»

Правительство Черногории сообщило о том, что в течение недели страну должен покинуть один сотрудник российской дипломатической миссии. Кроме того, официальная Подгорица аннулировала данное ранее согласие на работу в республике почетного консула РФ, передает РИА Новости.

Премьер-министр Черногории Душко Маркович накануне заявил, что ответственность за отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля «лежит на российской стороне». При этом глава республиканского правительства не смог назвать британский город, в котором был отравлен бывший шпион, — Солсбери.

В знак солидарности с Британией, обвинившей Россию в отравлении Скрипаля с применением химического оружия, целый ряд стран Европы, США, Канада и Австралия выслали российских дипломатов. Москва в ответ пообещала применить зеркальные меры, указав на бездоказательность обвинений в свой адрес.

Сегодня стало известно, что своего посла из Москвы отозвал Люксембург. Ранее власти этой страны обещали, что не будут высылать российских дипломатов.