Тулеев заявил о попытках «стравить» людей после пожара в Кемерово

Глава Кемеровской области Аман Тулеев обратился к жителям региона после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Он заявил о попытках нажиться на трагедии. Видеообращение Тулеева опубликовала пресс-служба областной администрации.

«Уважаемые кузбасовцы, я обращаюсь к вам, потому что время очень трудное, очень тяжелый период мы переживаем. Про трагедию вы все знаете. И вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей. Пытаются на чужом горе нажиться и, соответственно, страшно просто раскачивают ситуацию», — заявил Тулеев.