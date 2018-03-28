Португалия отозвала своего посла из России

Министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва обнародовал решение властей страны отозвать своего посла в России для консультаций по «делу Скрипаля», передает телеканал RTP.

Ранее об отзыве своих дипломатических представителей из РФ объявили власти Люксембурга, Мальты, Словакии и Болгарии. При этом руководство Мальты и Люксембурга обещало не высылать из своих стран российских дипломатов.

Сегодня СМИ наконец опубликовали презентацию из шести слайдов, которую британские власти представили в качестве доказательства причастности России к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

МИД РФ раскритиковал эту презентацию за отсутствие фактических и тем более новых сведений, а Форин-офис ответил благодарностью за то, что такой критикой российское внешнеполитическое ведомство расширяет огласку сведений, изложенных в презентации.