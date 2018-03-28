Украинский пранкер назвал местью «розыгрыш» с моргами Кемерово

Никита Кувиков, он же интернет-пранкер под псевдонимом Евгений Вольнов, вводил в заблуждение родственников жертв пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», руководствовался чувством мести. Об этом он сам рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Кувиков, на которого Следственный комитет России завел уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды (ст. 282 УК РФ), утверждает, что знает жителей Кемерово, угрожавших его соотечественникам.

«Я могу вам скинуть видео с кемеровчанином, который рассказывает, почему он приехал "убивать хохлов". Для меня это скорее сатисфакция. Может для вас это виртуально, но я потерял близких мне людей от российского оружия. И виноват в этом каждый гражданин России в равной мере», — цитирует радиостанция объяснения пранкера.

Он заверил, что не собирается скрываться от следствия, поскольку оно ничем ему не грозит — законы РФ на него как на гражданина Украины не распространяются. «Зачем мне скрываться от Следственного комитета, если законодательство Российской Федерации ко мне никакого отношения не имеет? Естественно, я не в России, у меня есть мозги», — заявил Кувиков.

Кроме того, пранкер анонсировал дальнейшие акции с целью «простимулировать» возникновение конфликта между потерявшими близких жителями Кемерово и властями региона и страны в целом.

Ранее СКР сообщил, что намеревается обратиться в суд с ходатайством о заочном аресте пранкера и затем объявить его в розыск.

«Евгений Вольнов» собирает со своих подписчиков деньги на «розыгрыши». Одним из них в минувшее воскресенье стал обзвон кемеровских моргов. Пранкер представлялся сотрудником городского управления МЧС и сообщал ответившим на его звонки, что скоро к ним привезут сотни тел погибших при пожаре в торговом центре.

Следствие полагает, что именно устроенная Кувиковым провокация дала повод для распространения в интернете и СМИ слухов об искажении властями данных по количеству жертв ЧП.